Komšiluk bruji o njoj: Pevačica otkrila šta se priča u Kruševcu o Milici Todorović nakon što je dobila dete sa oženjenim

Pevačica Sanja Lazić snimila je u Vrnjačkoj Banji spot za novu pesmu „Svila i vanila“, koji je već privukao veliku pažnju javnosti. Provokativne scene sa dozom erotike u prvom su planu, a atraktivna pevačica, kako komentarišu njeni fanovi, ne ostavlja ravnodušnim pripadnike jačeg pola.

Sanja je, inače, komšinica popularne pevačice Milica Todorović u Kruševcu, o kojoj region ne prestaje da bruji nakon što se saznalo da je otac njenog deteta oženjen. U nedavnom obraćanju domaćim medijima osvrnula se na interesovanje sugrađana za svoju poznatu komšinicu, koja se nedavno porodila.

- Na svakom koraku me pitaju za Milicu, komšiluk bruji o njoj, ali to je njena stvar. Maksimalno je podržavam – svako ima svoj život i njena intima nas se ne tiče. Žao mi je što kroz sve prolazi javno, nije to zaslužila. Ona je, pre svega, dobar čovek, ali i kvalitetna pevačica sa velikom karijerom - poručila je Sanja.

Podsetimo, Sanja Lazić je na estradu kročila kada je imala samo devetnaest godina.

Sanja se tada susrela sa brojnim komentarima bliskih ljudi da to nije dobar izbor za mladu devojku, a pevačica je sada otvoreno govorila na tu temu.

- Svaki posao koji radimo sa ljudima utiče na naš karakter s tim što sam ja u odnosu na mnoge koleginice čak i kasno počela da se bavim pevanjem. Imala sam savetnike u tom momentu jer je dosta mojih prijatelja, čak i deo familije već bio u muzici - objasnila je pevačica koja ne krije da se na nastupima susretala sa izuzetno neprijatnim situacijama.

- Mislim da sam se do svoje 28. godine sa svim i svačim suočila i ponosna sam na sebe što sam zaobišla sve zamke i loše strane tog posla. Doživljavam u našem poslu apsolutno sve i danas. Mi svojim očima gledamo svašta, od narkotika, pijanih ljudi do kockara. Ako nemamo čvrst stav i izgrađen jak karakter lako možemo da podlegnemo porocima. Mislim da je svako od kolega doživeo da mu ponude razne supstance – iskrena je Sanja.



Autor: N.B.