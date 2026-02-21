Jovana Jeremić zabranjena u Crnoj Gori! Voditeljka se odmah oglasila: Smetam im jer...

Jovana Jeremić, voditeljka jutarnjeg programa Televizije Pink "Jutro sa dušom" oglasila se nakon što je Crnogorski Savet Agencije za audiovizuelne medijske usluge saopštio odluku o obustavi emitovanja njenog jutarnjeg programa.

Naime, doneta je mera kojom se privremeno ograničava prijem i reemitovanje emisije "Novo jutro – Jutro s dušom“, koja se prikazuje u okviru programa TV Pink, a čije je zaštitno lice upravo Jeremićeva.

Kako je saopšteno, razlog za ovu meru bio je kontroverzni govor iznet u programu, što je izazvalo burne reakcije u javnosti.

Tim povodom oglasila se i Jovana Jeremić, uživo u jutarnjem progoram, poručivši da joj ovakve situacije nisu nepoznate.

- Ni prvi, ni poslednji put – ovo smo već videli. Svaki put kada predstoje izbori u Crnoj Gori, uvek se zamrači program "Jutro s dušom", jer je najuticajniji u zemlji. Mene Crnogorci obožavaju. A pošto mi je uticaj dodatno ojačan i Crnogorci i Crnogorke me cene, oni znaju da imam najveći uticaj i da im smetam. Ali i to će proći. S obzirom na to da sam buduća crnogorska snajka, ne znam šta bih im poručila, osim da sam virus za koji vakcina ne postoji. Nema leka u apotekama. Ne mogu mene toliko da zabrane, koliko ja mogu iznova da niknem - rekla je Jovana.

Autor: N.B.