Oglasio se dečko Jovane Jeremić nakon što je zabranjena u Crnoj Gori: Evo da li je podržao voditeljku i šta je rekao

Emisija "Novo jutro - jutro sa dušom" koju vodi Jovana Jeremić dobila je privremenu zabranu emitovanja u Crnoj Gori zbog kontroverznog razgovora tokom jedne emisije. Nakon toga se oglasila Jovana i rekla da je ona crnogorska snajka i da je narod voli, pa da će ona da nikne brže nego što se misli.

Ovu situaciju ispratio je i njen dečko Miloš Stojanović Tigar, inače Crnogorac čija porodica živi u Sutomoru, a on je jednim postom izneo svoj stav na ovu temu.

- Ono što je Bog sastavio, čovek da ne rastavlja - stoji u njegovoj objavi.

Podsetimo, crnogorski Savet Agencije za audiovizuelne medijske usluge doneo je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja programa "Novo jutro - Jutro s dušom", Mera se izriče na period od šest meseci, a tim povodom se oglasila Jovana Jeremić uživo u jutarnjem programu:

- Ni prvi, ni poslednji put - ovo smo već videli. Svaki put kada predstoje izbori u Crnoj Gori, uvek se zamrači program "Jutro s dušom", jer je najuticajniji u zemlji. Mene Crnogorci obožavaju. A pošto mi je uticaj dodatno ojačan i Crnogorci i Crnogorke me cene, oni znaju da imam najveći uticaj i da im smetam - započela je voditeljka.

- Ali i to će proći. S obzirom na to da sam buduća crnogorska snajka, ne znam šta bih im poručila, osim da sam virus za koji vakcina ne postoji. Nema leka u apotekama. Ne mogu mene toliko da zabrane, koliko ja mogu iznova da niknem - rekla je između ostalog Jovana.

Autor: N.B.