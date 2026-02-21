AKTUELNO

Ovakvu je niste videli: Nataša Bekvalac objavila sliku iz porodičnog doma, pozirala u pidžami, a jedan detalj je sve oduševio (FOTO)

Izvor: blic, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Nataša Bekvalac važi za jednu od najlepših žena na našoj javnoj sceni, a svojim izgledom redovno ostavlja bez daha. Iako smo navikli da je viđamo u scenskim kostimima i pod punom šminkom, novosadska barbika nema problem da pokaže i svoju opušteniju stranu.

Nataša je sada na svom Instagram profilu iznenadila pratioce fotografijom u potpuno prirodnom, kućnom izdanju. Pevačica je pozirala u udobnoj beloj pidžami, dok je na licu imala hidrirajuću masku.

Bez frizure i scenske garderobe, Nataša je pokazala kako izgleda njeno vreme za opuštanje i negu, dokazujući da je briga o koži ključan deo njene rutine lepote. Ona je sela na pod, pored nje su bili kučići i napravila selfi u ambijentu koji joj najviše prija.

- Spremna za Cirih - napisala je ona u opisu fotografije.

Foto: Instagram.com

Ova fotografija stiže samo kratko nakon što su društvene mreže "gorele" zbog njenog pojavljivanja na koncertu "Magla benda" u Sava centru. Tada se Nataša pojavila u kratkoj crnoj haljini koja je istakla njene vitke i utegnute noge, ostavljajući publiku bez teksta.

Komentari su se tada nizali, a jedan od najupečatljivijih, koji je i sama pevačica podelila, glasio je: "Daj Bože da svi izgledamo ovako za 20 godina".

Tajna njenog izgleda nije samo u maskama

Iako hidrirajuće maske i kvalitetan san u pidžami svakako doprinose njenom svežem izgledu, Nataša ne krije da iza njene linije stoji disciplina. Ona redovno trenira i zdravo se hrani.

Njen režim ishrane podrazumeva unos mesa, mlečnih proizvoda sa malo ugljenih hidrata, povrća i jaja, dok strogo izbegava peciva, krompir, slatkiše i sokove. Pevačica tvrdi da se pridržavanjem ovog plana može izgubiti i do 10 kilograma za mesec dana.

Autor: N.B.

