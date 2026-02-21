Tanja Savić i Muki cvetaju u ljubavi: Pevačica objavila snimak, sve puca od strasti (FOTO)

Pevačica Tanja Savić i njen verenik Muki Bešić ponovo su u centru pažnje javnosti nakon što su na društvenim mrežama podelili intiman snimak koji je za kratko vreme zapalio internet. Na objavljenom videu vidi se kako se zaljubljeni par ljubi i razmenjuje nežnosti bez zadrške.

Tanja nije krila emocije, pa je svog partnera poljubila toliko strasno da mu je na obrazu ostao trag karmina. U jednom trenutku su se zagrlili i nastavili da uživaju u zajedničkim trenucima, ne mareći za komentare.

Pratioci su odmah reagovali, pa su se nizale poruke podrške i oduševljenja. Mnogi su primetili koliko pevačica deluje srećno i ispunjeno pored Mukija.

Pevačica je priznala da se posle nekoliko meseci veze potpuno prepustila jer je shvatila da Muki nema loše namere prema njoj.

- Nisam očekivala to zaista. Na samom početku veze sam se plašila, ali sam se onda i prepustila kada sam videla da je to u redu. Kada sam shvatila da tu meni neće niko da našteti, onda sam se opustila. Kasnije je stigao je pritisak od strane medija kada se saznalo da smo u vezi, da je on druge vere. Te je mlađi, bilo je puno predrasuda – ispričala je pevačica u emisiji „Nije lako biti ja“ i otkrila da se više ne obazire na negativne komentare:

- Ranije sam se oko toga brinula šta će ljudi da kažu. Prosto, takav smo narod. Ljudi su uvek gledali u komšijino dvorište i prepričavali. Ja sam samo naučila da ne mislim o tome i da živim svoj život. Znam šta radim.

- Svi mi predviđaju svadbu, ali što se mene tiče. Svaki put kada duvam svećice, samo pomislim da me zdravlje posluži, ništa materijalno ne bih poželela. Najviše na svetu bih volela da sa Mukijem dobijem dete - rekla je ona tada.

Autor: N.B.