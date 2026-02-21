AKTUELNO

Domaći

Oglasila se porodica Saše Popovića pred njegovu godišnjicu: Želimo da mu u molitvi i tišini odamo počast

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock /Časlav Vukojičić ||

Godinu dana bez estradnog maga!

Uskoro se navršava godišnjica smrti Saše Popović, a njegova porodica, udovica Suzana se oglasila se povodom toga.

- Povodom godišnjice smrti našeg voljenog i nikada prežaljenog Saše Popovića, obaveštavamo javnost, prijatelje i saradnike da će se godišnji pomen održati u subotu, 28. februara sa početkom u 12 časova, na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu.

- Pozivamo sve koji su ga poznavali i poštovali da nam se pridruže kako bismo dostojanstveno u molitvi i tišini, odali počast njegovom životu i delu i sačuvali uspomenu na njega. Porodica Popović.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, ispričala je kako su se ona i Popović još za vreme njegovog života, dogovorili da prodaju određene nekretnine koje poseduju.

Uskoro će se navršiti godinu dana od smrti Saše Popovića, a isto toliko dugo u javnosti se polemiše i nagađa o bogatstvu koje je ostavio iza sebe, kao i o tome kome je imovina pripala.

Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs, E-Stock/ Časlav Vukojičić

Suzana Jovanović, rešila je da stavi tačku na spekulacije koje su se poslednjih meseci pojavljivale u medijima i javnom prostoru.

- Da konačno stavimo tačku, jako puno je neistina napisano i putem medija, portala i televizijskih emisija. Znam da ljudi vole da zavire u tuđe živote - šta imaš, koliko imaš, koliko automobila, kuća, stanova ili lokala. Sve ono što je napisano u poslednje vreme uopšte nije istina - rekla je Suzana.

Autor: N.B.

#Aleksandar Saša Popović

#Smrt

#estradni mag

#suzana jovanovic

POVEZANE VESTI

Domaći

POZNATO VREME I MESTO SAHRANE SAŠE POPOVIĆA: Oglasila se Grand produkcija

Domaći

PORODICA DOŠLA NA GROB SAŠE POPOVIĆA DAN NAKON SAHRANE: Sveštenik prvi stigao, skrhana udovica Suzana sa decom i snajkom uradila ovo

Domaći

PRVI KOMŠIJA SAŠE POPOVIĆA OGOLIO DUŠU! Poznati menadžer ne krije tugu i bol: Saša je bio...

Domaći

SNAJKA GRLI I ČVRSTO DRŽI SAŠINU ĆERKU: Dok stoje pored kovčega neutešna Aleksandra jeca u suzama (FOTO)

Domaći

SAMO NJEGA NEMA... Posle samo mesec dana od SMRTI Saše Popovića osvanula TUŽNA objava: Goca Lazarević objavila fotku koja je rasplakala mnoge (FOTO)

Domaći

PRVI VASKRS BEZ SAŠE POPOVIĆA: Njegova ćerka čestitala svima praznik, a fotografijom raznežila mnoge (FOTO)