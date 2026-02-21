Proširili biznis: Mirko i Bojana Šijan se bacili na posao jače nego ikada, evo šta su uradili

Opšte je poznato da je Mirko Šijan nakon braka sa Bojanom Rodić, počeo da se bavi biznisom kojim se bavi njena porodica decenijama unazada.

Ono što je sigurno je da se Mirko savršeno snašao u ovoj ulozi, pa kako smo ranije pisali na pijaci u centru srpske prestonice, dnevno zarade i do 300.000 dinara, prodavajući piliće.

Sada, kako saznaju mediji Mirko i Bojana su zakupili još jednu trezgu na pijaci, ali u Surčinu.

- Izabrali su veoma prometno mesto, baš su se dali u svemu tome. I Mirko i Bojana su veoma vredni, posvetili su se porodici i tom poslu od kojeg uzimaju ozbiljne pare - rekao je izvor blizak Šijanovima.

Kolege Mirka Šijana i porodice Rodić, prodavci na jednoj beogradskoj pijaci, otkrili su detalje o Mirku, te naveli da ljudi ipak više traže njegovog tasta Bogdana, nego njega.

- Dolazi Mirko, kako ne. Ne dolazi svaki dan, više traže Bogdana ( prim. aut. tasta) za posao, njega znaju ljudi, ali pomogne i on nekad. Dođe da sanese piliće, da vidi da li treba nešto, kod njih je tezga uvek puna. Zna i na česmi da opere opere piliće i sredi sudove u kojima je bila roba. Imaju posla po ceo dan, i ja kod njih pazarim meso. Toliko posla ima da traže sad još jednu prodavačicu. Svaka im čast stvarno, a on dečko, vidi se da je vaspitan onako narodski. Ne može ni po čemu da se vidi ni da je bogat, ni ko je ni šta je. Izgleda kao svi mi, obučen kao svi mi majica pantalone. Dobar je taj mali, nasmejan, vredan. I da pomogne i da radi, svaka čast - rekla je jedna prodavačica na jednoj tezgi.

Autor: N.B.