Oduzela Jani titulu najbujnijeg poprsja: Pevačica pokazala dekolte, komentari pljušte (FOTO)

Izvor: kurir, Foto: Instagram.com ||

I dok sada gledate bujno poprsje pevačice sa slike, verovatno se pitate o kome se radi i ko je žena koja sada ima veći dekolte i od Jane Todorović. Na slici se nalazi pevačica Dunja Popović, koja je popularnost stekla učešćem u jednom muzičkom takmičenju, davnih godina.

Osim vokalnih sposobnosti i izgleda, u medijima je bila aktuelna i zbog svađe sa Marijom Šerifović. Mnogi ističu da Dunja danas izgleda drugačije nego na početku karijere, i u tome niko pogrešio nije.

Foto: Instagram.com

Ona je ranijih godina bila plavuša pa su je mnogi nazivali naslednicom Jelene Karleuše, što se u međuvremenu promenilo. Danas, Dunja ima potpuno novi stil i izgled, a sada je svi komentarišu kao pevačicu sa najvećim poprsjem, što znači da je ovu zanimljivu titulu preuzela od Jane Todorović.

Foto: Instagram.com

Dunja se trenutno nalazi na odmoru, pa je pozirala u bikiniju, a fotografije su izazvale pravu buru komentara.

Foto: Instagram.com

U prvi plan došle su njene obline i istaknuti dekolte, pa su pojedini pratioci prokomentarisali da je "prevazišla" i Janu Todorović, koja inače važi za pevačicu sa najbujnijim prirodnim dekolteom.

Autor: N.B.

#Dunja Popović

#grudi

#koncert

#pevanje

#pevačica

