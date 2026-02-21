DUGO SAM ŽIVELA U ZABLUDI DA... Bojana Lazić otvoreno progovorila o velikoj lekciji koju je naučila iz svojih ljubavnih neuspeha: IMALA SAM PROBLEM SA SAMOŽIVIM MUŠKARCIMA!

Iskreno dala svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorke i voditeljke Sanje Marinković, gošće su bile Sandra Afrika, Vesna Milanović, Nadica Ademov, Bojana Lazić i Simona Manojlović.

Voditeljka televizije Pink i jedno od najlepših lica sa naših malih ekrana, Bojana Lazić, osvrnula se na važne leksije, koje je naučila, kada je reč o njenom ljubavnom životu.

Koje ste lubavne zablude najskuplje platile?

- Da će mi muškarac dati, onoliko koliko ja dajem. Dugo sam živela u zabludi da će bi se dati onoliko koliko ja dajem. Mislim da vernost. Dupla sam lavica u horoskopu, lojalna sam, verna, dajem se maksimalno kad sam u jednom odnosu. Eto, ja sam na takav problem naišla u životu. Kad volim, ja sam spremna da pričam sa nekim satima, da ne spavam celu noć kako bi rešili problem, uprkos tome što se rano budim i moram na posao. Bila sam u braku sedam godina, uvek sam se trudila da sve razgovorom rešim. Bude bolje, ali dvadeset dana, opet se vrati ona ista osoba. Imala sam nekoliko dugih, takvih veza, gde sam je trudila da ispravim neke stvari. Izgubila sam živce i energiju, plašim se da nisam sad spremna za onog pravog. Imala sam problem sa samoživim muškarcima.

Autor: S.Z.