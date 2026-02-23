Bili u vezi šest godina, a on joj na ručku rekao da ide da ženi drugu: Naša pevačica otkrila detalje iz života, evo šta joj se desilo u braku

Nada Obrić, jednom prilikom prisetila se trenutka kada je bila u vezi, dugoj 6 godina, a baš tada joj je partner dok su sedeli na ručku, saopštio da ide u Novi Sad da se oženi. Drugom devojkom.

Pevačica priznaje da kad voli, volim celim srcem i da je doživela veliko razočarenje kada je saznala da će njen voljeni da oženi drugu.

-Ja sam zbog tog čoveka htela da umrem. Mi smo se zabavljali šest godina, a on je meni rekao na ručku da se ženi, da ide u Novi Sad da se ženi sa devojkom za koju su njegovi i njeni govorili da se moraju venčati. Ja sam tada bila izgubljena, i rekla sam mu nek ti je sa srećom, ja sam tada spakovala, sve mu sredila, a onda sam mu rekla da je od Sarajeva do Novog Sada dugačak put, da razmisli dobro. Ja sam tada imala nastup sa svojim kolegama u Travniku, i tada sam jaukala, a on se vratio, nego šta je, ja sam to teško podnela, ali sam videla da se on vratio u stan – ispričala je Nada svojevremeno za domaće medije.

Nada Obrić istakla je da je bila svesna da je suprug vara, a u jednom trenutku ga je čak tešila nakon svađe sa ljubavnicom.

- Mnogo si mi nervozan, molim te nemoj. Pomirićete se dok je tebe i tvog novčanika, ti ne brini ništa. Ako ono baš bude mnogo bezobrazna, ti mi je prijavi, pa ću se ja sa njom obračunati. Ozbiljno je tako bilo i to sam mu govorila - rekla je ona.

Nada je imala turbulentan ljubavni život, a kako je otkrila problem u njenom drugom braku nastao je jer njen tadašnji muž nije mogao da se nosi sa činjenicom da je toliko popularna.

- Svi se oni u nas zaljube zato što smo mi to što jesmo, imanom i prezimenom, što smo zvezde i pevačice. Jedno vreme su preponosni na nas, zaljube se, jure, putuju, voze nas. To sve bude tako dok ih ne zaustavi prvi policajac i kaže mu 'Sad bih ti uzeo dovolu, ali neću zbog Nade'. Tada si mrtav, gotovo je, nema više ispravke. Počinje da se ponaša kao da sam mu ja ljuti poslovni rival - rekla je jednom prilikom folkerka i dodala:

- Moj drugi muž, ali i prvi, bili su nezavisni ljudi, prvi preobrazovan, radio na ozbiljnoj funkciji. Ali, ta popularnost, javnost njih prvo privuče, pa posle bude problem. Da mi tražimo nekoga ko će nešto da nam da, pa šta može da mi da neko. Da mi kupi bundu, pa imam ih koliko hoću. Da mi kupi kola, pa imam kola. Da mi kupi kuću i nameštaj, pa imam, imam i kerove, sve imam i ne treba mi ništa.

