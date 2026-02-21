ŠOK IZJAVA NADICE ADEMOV O SUPRUGU: Nije uradio ništa, očekivala sam više od njega! Pevačica nezadovoljna brakom, razvod na pomolu?!

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorke i voditeljke Sanje Marinković, gošće su bile Sandra Afrika, Vesna Milanović, Nadica Ademov, Bojana Lazić i Simona Manojlović.

Pevačica Nadica Ademov osvrnula se na odnos sa svojim suprugom Damirom, te je istakla da u braku jedne poznate dame često ne cvetaju ruže, kako brojne njene kolegenice često predstavljaju javnosti.

Ona je spomenula da je jednu situaciju zamerila svom suprugu, a reč je o selidbi.

- Ja moram sve sama. Selili smo se iz jednog stana u drugi. Očekivala sam od njega 100% pomoći, a dobila 15% od njega, nije ništa uradio. On je za to vreme dogovarao moje nastupe, generalno se samo bavio ugovaranjem mojih nastupa. To su ta očekivanja koja imamo od muškaraca, a to nije baš tako. Daleko od toga da on meni ne pomaže, ali sam više od njega očekivala. Ja sam se maksimalno dala za nas i našu porodicu i decu, on je svestan toga - rekla je Nadica.

Autor: S.Z.