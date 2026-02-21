Sve pršti od luksuza: Pogledajte dom Bojana Lazić, svaki detalj ostavlja bez teksta, a voditeljka otkrila i kakva je domaćica (FOTO)

AKTUELNO

Voditeljka najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" i Premijere vikend specijala, Bojana Lazić, do sada nikada nije pokazala dom u kom živi.

Međutim Bojana je sada, pripremajući ručak usnimila i pokazala svoj luskuzni stan u kojem živi sa svojim sinom.

Enterijer je sve ostavio bez daha jer je voditeljka temeljno radila na njemu i mislila o svakom detalju. Stan je uređen u luksuznom stilu, sa kristalnim lusterom.

Ljubav prema detaljima vidi se u svakom kutku – od pažljivo biranih materijala za belu garnituru do šanka i cele organizacije prostora, a osim toga pokazala je i šta kuva.

Inače Bojana je ljubitelj mode, a posebno je slaba na nakit i torbe, pa je odlučila da čitav jedan segment stana pretvori u mini garderober.

- Volim zemljane tonove. Imala sam pomoćnike kada sam opremala stan. Volim da mi je čisto, uredno... Esteta sam po prirodi. Svako jutro spremim svoj krevet, kao da mi dolaze prosci ili kao da sam u vojsci - kroz osmeh je rekla Bojana i dodala:

- Moram da priznam da dobro kuvam. Spremam jela svom detetu Mateji. Svako jutro i svaki dan ne stižem, ali ponekad spremim lepa i ukusna jela" - rekla je Bojana jednom prilikom za Blic.

