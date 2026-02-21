AKTUELNO

Domaći

ŽIVOTINJA NIJE DEO MOG NASTUPA, MOLIM DA SE… Desingerica za Pink.rs otkrio kako je ovca dospela na binu na njegovom nastupu, otkrio šta se zapravo desilo

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Dragomir Despić Desingerica, poznati muzičar i šoubiz majstor, usijao je društvene mreže ponovo, zbog snimka sa njegovog sinoćnjeg nastupa kada se pojavila ovca, te se tako sada oglasio za Pink.rs!

Desingerica, naime, već neko vreme intrigira javnost što zbog toga što je poznat kao neko ko je bez dlake na jeziku, što zbog dobrih pesama, ali ponajviše zbog specifičnosti njegovih nastupa.

Foto: TV Pink Printscreen

On je punio novinske stupce raznim specifičnostima: od toga što publiku “krsti patikom”, do pravljenja raznih jela na glavama publike, rendanjima kačkavalja i sl.

Sada je, naime, u javnost isplivao video snimak sa njegovog nastupa na kom se pojavila ovca! Ovo je pokrenulo lavinu komentara, a sada se Desingerica oglasio za naš portal.

- Želim da se oglasim povodom snimka koji kruži. Životinja koja se pojavila na bini NIJE bila deo mog nastupa, niti moje ideje, niti sam na bilo koji način učestvovao u njenom dovođenju. O tome nisam bio unapred obavešten. Smatram da je zakonski i moralno neprihvatljivo izlagati bilo koju živu životinju u klubskom okruženju, buci i takvim uslovima. Strogo sam protiv bilo kakvog eksponiranja ili potencijalnog zlostavljanja životinja. Molim da se odgovornost ne prebacuje na mene, jer organizaciju događaja i scenske detalje u ovom slucaju vodio organizator. Hvala na razumevanju - rekao je Desingerica za Pink.rs.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: Nikola Žugić

#Desingerica

#Dragomir Despić Desingerica

#Pinkove zvezde

#Reper

#treper

