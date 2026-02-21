AKTUELNO

IZDAJE JE KINEZIMA! Mina Kostić unovčila porodičnu kuću: Svi u čudu zbog jednog detalja ispred ulaznih vrata

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mina Kostić odrasla je u naselju Ledine u Beogradu, a kako kažu komšije, ona je porodičnu kuću izdala Kinezima.

Domaći mediji posetili su ovaj kraj i tada su saznali zanimljive informacije o pevačici. Osim, što kuću izdaje, ona često dolazi u pomenuti kraj pa je nedavno bio i njen partner Kasper sa njom.

- Nisu oni kod kuće, tu vam sada žive Kinezi. Rade po ceo dan, kaže komšinica za Blic.

Jedan detalj posebno je privukao pažnju, a to je wc šolja ispred ulaznih vrata. Da neko živi tu, medijske ekipe su se uverile samim pogledom na dvorište. Kako prenose, u dvorištu se vide iscepana drva koja se koriste za ogrev.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Komšije su imale lepe reči za poznatu komšinicu.

- Oslobodila se siromaštva svojom zaslugom i neka joj je srećno. Dolazi često jer joj u kući pored živi sestra, tu u blizini su i braća. Na svim njihovim slavljima je, dolazi i ovako. Bila je sa Kasperom kod sestre u gostima. I Kasperova sestra je dolazila tu, videli smo, kaže komšinica.

Foto: Pink.rs

Mina i Kasper pišu knjigu

Inače, o vezi Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera i dalje ne prestaje da se priča. Mina i Kasper upoznali su se i zavoleli preko društvenih mreža, a pokušavaju da održavaju vezu na relaciji Beograd-Njujork. Oni su nedavno rekli kako pišu knjigu o njihovoj ljubavi.

Autor: M.K.

