ŠTA JEDE OVA ŽENA?! Tri porođaja i trbušnjaci na stomaku: Vidi se i što ne bi smelo! Pevačeva supruga usijala mreže novom objavom (FOTO)

Prizor sa plaže nikoga nije ostavio ravnodušnim, a komentari oduševljenih pratilaca samo se nižu.

Ana Jovanović iz braka sa pevačem Peđom Jovanovićem ima troje dece, al ko bi rekao! Ono što mnoge fascinira jeste činjenica da Ana izgleda besprekorno i ima trbušnjake i nakon tri porođaja. Ona važi za jednu od najzgodnijih žena na estradi, a njene objave redovno izazivaju lavinu reakcija.

Sada je objavila fotografije sa još jednog u nizu luksuznih putovanja. Ana je pozirala je na samoj obali mora, potpuno gola. Ana je bila okrenuta leđima kameri, dok je preko oblina nonšalantno prebacila samo beli čaršaf koji je jedva prekrio njeno telo.

Podsetimo, Ana i Peđa su imali turbulentan brak, razvodili su se i mirili, a pevač je otvoreno govorio o svojoj borbi sa alkoholom i priznanju da je on bio krivac za probleme. Ipak, par je uspeo da prevaziđe sve prepreke. Peđa je nedavno izjavio da je Ana "najveća ljubav njegovog života", da se više "ne glupira" i da se posvetio porodici kao pravoj vrednosti.

