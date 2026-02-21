NIKOLA ROKVIĆ OSVAJA RTANJ! Pevač se u surovim uslovima penje na vrh, a njegova supruga Bojana se oglasila

Poznati pevač Nikola Rokvić odlučio je da pomeri sopstvene granice i upusti se u pravu zimsku avanturu, uspon na misteriozni Rtanj, i to po gotovo surovim vremenskim uslovima.

U punoj planinarskoj opremi, sa kapom navučenom do obrva, pevač je odlučno grabio ka vrhu, pokazujući zavidnu fizičku spremnost i mentalnu snagu.

- Spreman sam da krenem na vrh Rtnja, 1565 metara, vrh šiljak sa usponom od skoro 1.000 metara - rekao je Rokvić.

Što se tiče vremenskih uslova, tj. neuslova izabrao je naravno najgori dan - rekla je Bojana koja je bila pored njega u trenutku kada se pevač uputio u osvajanje Rtnja.

Autor: Nikola Žugić