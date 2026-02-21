PRVO OGLAŠAVANJE ELEKTRE ELIT NAKON IZLASKA IZ PRITVORA! Naša pevačica više ne izgleda isto, ošišala se i svima poslala jasnu poruku

Elektra Elit, bila je u pritvoru od prošle godine, a sada je poručila da se oseća dobro!

Transrodna pevačica Elektra Elit oglasila se prvi put nakon što je puštena na slobodu. Elektra, koja je ranije priznala da se bavi prostitucijom, bila je u pritvoru od prošle godine, a sada je poručila da se oseća dobro. Jedina promena u njenom izgledu je nova, drastično kraća frizura.

- Dragi ljudi, kao što vidite živa sam i zdrava sam i bolja nego ikad. Kao što znate bila sam u zatvoru sedam meseci. Ništa mi ne fali, jedino što sam promenila to je kosa. Svim lošim ljudima što su bili protiv mene, tek će da sijaju. Pozdrav - poručila je ona.

Privedena u stanu

Podsetimo, Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je.

Ovo nije prvi Elektrin susret sa švajcarskim pravosudnim organima. Još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu. Tada su sa njom uhapšene još 3 žene i dva muškarca, a sumnjalo se na razne nelegalne aktivnosti, uprkos činjenici da je prostitucija u Švajcarskoj legalna.

Kako su preneli mediji, njoj je pritvor nedavno produžen, a na pitanje kakve su prognoze, advokat je bio kratak:

- Nisu dobre prognoze, to je sve što mogu da vam kažem - rekao je tada advokat.

Autor: Nikola Žugić