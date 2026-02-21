AKTUELNO

ŠOK! Veljko Ražnatović iznenadio porukom iz Moskve: Kući se ne vraćam (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Veljko Ražnatović već nekoliko meseci živi u Rusiji, gde ga je nedavno posetila supruga Bogdana!

Bokser Veljko Ražnatović oglasio se iz Moskve i poručio da se u Srbiju ne vraća bez pobede u ringu.

Ražnatović već nekoliko meseci živi u Rusiji, gde ga je nedavno posetila supruga Bogdana. Veljko svakodnevno trenira, a putem društvene mreže Instagram pohvalio se da je izvojevao prvu pobedu nakon duge pauze zbog diskus hernije.

- Nokaut u prvoj rundi! Prvi meč posle godinu i dva meseca zbog diskus hernije, odličan povratak i konačno sam tamo gde pripadam, sa odličnim timom iza sebe. Sledeći meč je u aprilu, protiv boljeg protivnika u osam rundi. Hvala vam što ste uz mene! Više nema stajanja - kući se ne vraćam bez pojasa - poručio je Ražnatović.

Foto: Instagram.com

Ceca: "Sa Veljkom se čujem sto puta dnevno"

Pevačica kaže da ima blizak odnos sa svojim naslednicima i da je srećna jer su izrasli u smostalne i srećne ljude, ali da su karakterno potpuno različiti.

- Veljko više zove. On zove 78 puta dnevno i kada nema šta da kaže on me zove i peva mi. Anastasija kaže, sada kada je bila poslednji put u Beogradu: reci mi da to nije Veljko kada mi je zvonio telefon. Ja kažem, da Veljko je i ja se javljam. Ona mu kaže: šta bre hoćeš više, ostavi me razgovaram sa svojom majkom. Imam blizak odnos sa oboje, oni su tipski drugačiji i drugačije pokazuju emocije i imaju reakcije, dijametralno su suprotni. Sa njim se čujem sto puta dnevno i kada zna da nisam u prilici da se javim, on zaboravi. Desi se da zove, ja kažem: Veljko, Zvezde Granda, a on: izvini, izvini zaboravio sam, prepričava samo jednu od situacija kroz osmeh Ceca.

