DA LI BISTE JOJ DALI 45 GODINA? Džesika Alba otkrila stroga pravila: Četiri dana jedem samo bilje, a ove 3 stvari nikako ne stavljam u usta!

Glumica Džesika Alba u aprilu slavi 45. rođendan, a i dalje se može pohvaliti figurom na kojoj joj mnogi zavide. Iako je majka troje dece, vitku liniju održava malim promenama koje je uvela u svakodnevnu rutinu. Alba priznaje da najintenzivnije trenira uoči snimanja, dok ostatak godine formu održava vežbajući dva do tri puta nedeljno.

Ipak, naglašava da je ishrana presudna – čak važnija od samog vežbanja.

„Kada vežbam, telo mi je zategnutije i definitivno se osećam jače, ali ishrana je ključna ako želim da ostanem vitka. Tada izbacujem gluten, mlečne proizvode, prženu i prerađenu hranu. Držim se režima sa malo šećera i ugljenih hidrata, a sa puno proteina i povrća“, ispričala je glumica.

Trening do iznemoglosti

Džesika ne voli lagane vežbe. Za nju je pravi trening samo onaj nakon kojeg je potpuno iscrpljena.

„Moram da se oznojim – da završim trening kao da sam upravo istrčala maraton. Imam osećaj da nisam uradila ništa ako se ne istrošim do kraja“, rekla je jednom prilikom. Posebno uživa u pilatesu, ali i čučnjevima, skokovima i planinarenju.

Fleksibilan, ali strog jelovnik: Pravilo "4 dana"

Iako nije vegetarijanka, Alba je uvela specifično pravilo kojeg se strogo pridržava tokom radne nedelje.

„Četiri dana u nedelji jedem isključivo hranu biljnog porekla i tada ne pijem alkohol. Petkom, subotom i nedeljom više nema pravila – to je moj balans“, objasnila je.

Njen jelovnik često uključuje proteinske šejkove, dok za doručak najčešće bira avokado i poširana jaja. Za užinu se odlučuje za sveže povrće sa humusom ili kokice sa himalajskom solju. Slatkiše gotovo uopšte ne konzumira, a kada oseti potrebu za šećerom, bira voće ili med.

Ključ je u hidrataciji

Glumica smatra da je voda presudna za zdravlje i izgled kože, ali ima i svoje favorite među napicima.

„Obožavam kokosovu vodu. Ne pijem zaslađena pića – konzumiram samo kafu, čaj, običnu i kokosovu vodu“, zaključila je Alba.

Autor: Dalibor Stankov