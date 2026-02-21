DA LI BISTE JOJ DALI 45 GODINA? Džesika Alba otkrila stroga pravila: Četiri dana jedem samo bilje, a ove 3 stvari nikako ne stavljam u usta!

Glumica Džesika Alba u aprilu slavi 45. rođendan, a i dalje se može pohvaliti figurom na kojoj joj mnogi zavide. Iako je majka troje dece, vitku liniju održava malim promenama koje je uvela u svakodnevnu rutinu. Alba priznaje da najintenzivnije trenira uoči snimanja, dok ostatak godine formu održava vežbajući dva do tri puta nedeljno.
Ipak, naglašava da je ishrana presudna – čak važnija od samog vežbanja.
„Kada vežbam, telo mi je zategnutije i definitivno se osećam jače, ali ishrana je ključna ako želim da ostanem vitka. Tada izbacujem gluten, mlečne proizvode, prženu i prerađenu hranu. Držim se režima sa malo šećera i ugljenih hidrata, a sa puno proteina i povrća“, ispričala je glumica.
Trening do iznemoglosti
Džesika ne voli lagane vežbe. Za nju je pravi trening samo onaj nakon kojeg je potpuno iscrpljena.
„Moram da se oznojim – da završim trening kao da sam upravo istrčala maraton. Imam osećaj da nisam uradila ništa ako se ne istrošim do kraja“, rekla je jednom prilikom. Posebno uživa u pilatesu, ali i čučnjevima, skokovima i planinarenju.
Fleksibilan, ali strog jelovnik: Pravilo "4 dana"
Iako nije vegetarijanka, Alba je uvela specifično pravilo kojeg se strogo pridržava tokom radne nedelje.
„Četiri dana u nedelji jedem isključivo hranu biljnog porekla i tada ne pijem alkohol. Petkom, subotom i nedeljom više nema pravila – to je moj balans“, objasnila je.
Njen jelovnik često uključuje proteinske šejkove, dok za doručak najčešće bira avokado i poširana jaja. Za užinu se odlučuje za sveže povrće sa humusom ili kokice sa himalajskom solju. Slatkiše gotovo uopšte ne konzumira, a kada oseti potrebu za šećerom, bira voće ili med.
Ključ je u hidrataciji
Glumica smatra da je voda presudna za zdravlje i izgled kože, ali ima i svoje favorite među napicima.
„Obožavam kokosovu vodu. Ne pijem zaslađena pića – konzumiram samo kafu, čaj, običnu i kokosovu vodu“, zaključila je Alba.
