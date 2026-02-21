GAZDA GA PREVARIO ZA HONORAR1 Pevač nakon nastupa doživeo šok: Trebalo je da nam plati, a...

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Pink.rs ||

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, prisetio se početaka.

Iako je sa "Tropiko bendom", čiji je frontmen, Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, osvojio veliki uspeh, on je priznao da se tokom karijere susretao sa brojnim izazovima.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Naime, Sale je govorio o periodu kada je nastupao za male honorare, a jednom prilikom je doživeo da umesto novca dobije gajbu piva.

- To je bila 1997./ 1998. godina. Tada smo mi radili po kafićima, nisu bili neki veliki specijalni klubovi, to su bile gaže deset maraka, ako dobiješ neki bakšiš. Mada, tada si mogao nešto da kupiš ta te pare, a ne samo žvake - rekao je on i priznao da mu prvi honorar nije bio isplaćen.

- Inače, prvi honorar mi je bio gajba piva, nisu bile pare. Trebao je da nam plati čovek, a ostavio nam je gajbu piva ispred kafića - ispričao je pevač za "Grand specijal".

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Autor: Nikola Žugić

