Dan Mirke Vasiljević počinje proteinskim zdravim obrokom! Košta 500 dinara i jednostavan je za pripremu: Evo šta vam je sve potrebno od sastojaka

Dan Mirke Vasiljević počinje pažljivo biranim obrokom koji joj daje energiju za sve izazove koji je očekuju!

S obzirom na ubrzan tempo života i brojne porodične i poslovne obaveze, glumica vodi računa da njen doručak bude hranljiv, ali i jednostavan za pripremu.

Prvi obrok u danu kod Mirke je bogat proteinima, jer joj upravo takva kombinacija namirnica pruža dugotrajan osećaj sitosti i stabilnu energiju. Ipak, pored nutritivne vrednosti, važan faktor je i brzina – doručak mora biti gotov za svega nekoliko minuta.

Za njen jutarnji obrok potrebno je svega 8 sastojka, ali recept ostavlja prostor za kreativnost. Ovog puta Mirka je osnovu dodatno obogatila sastojcima po sopstvenom ukusu, pokazujući da i najjednostavniji obrok može postati mali kulinarski ritual, a sve ukupno ne košta više od 500 dinara.

Sastojci:

1 tortilja

3 jajeta

nekoliko čeri paradajza

pola glavice ljubičastog luka

jedna zelena paprika

oko 150g pečuraka

30 g parmezana

začini po ukusu

Priprema:

Tortilju blago potopiti u vodu kako bi omekšala, a zatim je kao koru položiti u dublju činiju za pečenje. Zatim na tortilju poređajte prethodno iseckano povrće koje ste odabrali (dovoljno je jedna vrsta, ali možete dodati najrazličitije povrće), preko povrća razbijte tri jaja i sve izmešajte direktno na tortilji. Po vrhu dodajte malo parmezana. Pecite u rerni na 250 stepeni 25 minuta i uživajte u zdravom obroku.

Autor: Nikola Žugić