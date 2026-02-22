Atina Tošić odmara u Italiji! Karleušina ćerka pokazala suvi luksuz, prave joj društvo oni (FOTO)

Atina Tošić, ćerka pevačice Jelene Karleuše i bivšeg fudbalera Duška Tošića, oglasila se iz Rima, gde već nekoliko dana uživa u odmoru sa porodicom.

Atina Tošić je u "večni grad" otputovala sa ocem i mlađom sestrom Nikom, a tokom boravka u Italiji obišli su neke od najpoznatijih znamenitosti, među kojima je i čuvena Fontana di Trevi.

Za ovu priliku Atina je odabrala modernu kombinaciju - braon jaknicu, efektnu maramu vezanu oko glave i trendi naočare za sunce. U duhu popularnih Instagram objava, pozirala je i sa tanjirom špageta ispred sebe, upotpunivši tako pravi italijanski ugođaj. Inače, Atina je pre Rima posetila Milano i Firencu.

Započele sopstveni biznis

Atina i Nika Tošić nedavno su lansirale svoje prve mirisne proizvode, o čemu je njihova majka i ranije govorila u javnosti.

Reč je o mistovima za telo, čime su simbolično krenule njenim stopama i zakoračile u svet lepote i brendova.

Brojni pratioci dele utiske i fotografije, a čini se da su Atina i Nika već na samom početku uspele da privuku veliku pažnju i pokažu da ozbiljno grade svoje ime na tržištu.

Autor: Nikola Žugić