ZDRAVKO ČOLIĆ DVA SATA DAVAO IZJAVU O BOMBAŠKOM NAPADU NA NJEGOVU KUĆU! Evo šta je sve ispričao pred nadležnim organima

Zdravko Čolić, proveo je, navodno, gotovo dva sata u policijskoj stanici gde je davao iskaz povodom stravičnog incidenta kada je 3. februara oko pet sati ujutru na njegovu porodičnu kuću bačena bomba.

Kako piše Kurir, pevač Zdravko Čolić je saslušan neposredno po povratku iz Hrvatske, gde je boravio u trenutku ovog nemilog događaja. Pred nadležnim organima izneo je sve detalje koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju napada.

Iako je reč o izuzetno neprijatnoj situaciji koja je uznemirila javnost, Čolić je tokom razgovora sa policijskim službenicima bio veoma smiren, staložen i raspoložen. Strpljivo je odgovarao na sva postavljena pitanja i potpitanja, a istraga je bila fokusirana na moguće motive napada.

Istražitelje je zanimalo da li se pevač nekome zamerio, da li sumnja na neku konkretnu osobu, kao i da li on ili neko od članova njegove porodice ima dugove ili neraščišćene odnose koji bi mogli biti okidač za ovakav čin. Zdravko je sve ove navode negirao.

- Posebno je istakao da se nikome nije zamerio i da u karijeri nije imao problema sa saradnicima, kolegama, a ni sa poštovaocima njegovog lika i dela. Istakao je da neprijatelje nije pravio, niti ih ima, a da on zna. Nije želeo da upre prstom ni na koga sa estrade, a ni iz drugih miljea - tvrdi izvor za domaće medije.

Odustaje od privatnog gonjenja, porodica na prvom mestu
Tokom saslušanja, pokrenuto je i pitanje eventualnog privatnog gonjenja napadača. Međutim, pevač je ostao pri stavu da osobe koje se dovode u vezu sa napadom neće privatno tužiti, niti krivično goniti, jer veruje da iza svega stoji neko drugi i uzda se da će istraga pokazati pravu pozadinu incidenta.

Zdravko Čolić je naglasio da mu je u ovom trenutku najvažnije da sazna istinu, prevashodno zbog bezbednosti svoje porodice.

Inače, privatno obezbeđenje čuva kuću pevača.

