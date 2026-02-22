Ovo što mi se događa... Jakov Jozinović progovorio o uspehu, otkrio sve o turneji, pa priznao: Bio bih srećan da sam prodao jedan red u Sava Centru

Jakov Jozinović, mladić iz Hrvatske, za samo nekoliko meseci uzdrmao je regionalnu muzičku scenu. Uspeh koji je on postigao, i to dok nije imao nijednu svoju pesmu, pokazatelj je da je svojim glasom, harizmom, nevinim osmehom i pristupačnošću ušao u srca publike.

Nakon što je prošle godine održao seriju koncerata u MTS dvorani, sada se vraća u Beograd. I to u Sava centar, gde će se sa fanovima družiti čak šest dana u martu i aprilu. Pet koncerata planulo je u rekordnom roku, pa je njegov tim odlučio da bukira još jedan datum.

Nedavno je objavio pesmu "Ja volim kad si tu", koja je za samo deset dana postala regionalni hit.

Na početku razgovora za jednu emisiju, Jakov je otkrio kako se oseća povodom niza koncerata:

- Dobro sam, spremam se za sve spektakle, a zasad će ih biti šest. Jako se veselim.

Da li si, kada si počinjao, očekivao da će za tebe biti toliko interesovanje?

- Ne. Mi smo prvo radili MTS dvoranu. Kada smo je prodali u rekordnom roku, znao sam da imam potencijal za nešto veće, ali toliko strahopoštovanje sam imao prema Sava centru kao dvorani, što i dalje imam, da sam bio u fazonu ono, ako prodam jedan red, biće dobro. Bio bih srećan, jedan red i idemo dalje. Stavili smo to u prodaju i desio se onaj istorijski trenutak da je bilo desetine hiljada ljudi u redu i onda sam morao da prestanem da razmišljam o tome šta se događa, da pustim ljude da rade svoje.

Ideš ka tome da ostvariš sve svoje snove. Delio si scenu s velikim pevačima, poput Zdravka Čolića i Dina Merlina, Aleksandra Prijović te je slušala u prvim redovima, šta je sledeće, imaš li neku želju?

- Moja želja je da ova turneja prođe u najboljem svetlu, da sebe pokažem kao muzičara koji iskreno voli muziku i ceni svoju publiku, da kroz svoje pesme koje ću im dati ove godine, kroz album koji spremam muzika priča svoju priču.

Turneja se zove "Ja za čuda letim". Zašto baš tako?

- Zato što smo Matija Cvek i ja pisali pesmu koja će biti na albumu i po kojoj se on zove, a to je pesma "Čuda". Došli smo do zaključka da je tekst pesme, koji ide "ja za čuda letim", najidealniji naslov za sve ovo što mi se događa i za sve ono što mislim, a to je da ja stvarno za čuda letim. Sve ovo što mi se događa neverovatna su čuda, u koja ja istinski verujem i svima su moguća ako čvrsto veruju. Cela godina i sve ove dvorane koje radim ono su za šta letim.

Imaš i novu pesmu "Ja volim kad si tu", da li si očekivao da će toliko ući u srca publike?

- Kada smo je radili, osetio sam da bi vrlo lako mogla brzo stići do srca ljudi i da im uđe u glavu, jer je nama ušla jako brzo. Verovali smo u nju, ali ti nikada ne možeš za nešto očekivati da će biti hit, da će nešto biti tako slušano za deset dana. Nisam sto posto očekivao, ali sam verovao u pesmu.

Brojne tvoje kolege dele pesmu na mrežama, da li će neko od njih s tobom deliti scenu u Sava centru?

- Biće neki od pevača čije pesme pevam, biće gosti svi oni u koje verujem i koji su mi na neki način uzori i koje cenim. I stvarno mislim da će gosti biti šlag na torti. I da ne dovedem goste, mislim da je već istorijski ovo što radim Sava centar, ali ću dovesti goste koji su fenomenalni.

Ono što mnogi ne znaju o tebi jeste to da studiraš novinarstvo.

- Da, ja sam vaš kolega.

Autor: N.B.