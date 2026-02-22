On je smestio Elektu Eliti iza rešetaka: Plaćao joj prljave odnose 150 hiljada, pa joj namerio robiju

Transrodna pevačica Elektra Elit puštena je pre dva dana iz zatvora u Švajcarskoj, gde je provela 7 meseci.

Kako saznaju mediji, ona je u zatvoru završila zbog prijave uglednog biznismena K. R. koji ju je "namestio" posle odnosa koji su imali.

- On je jedan od najuticjanijih biznismena u Švajcarskoj, jako je bogat. Sa Elektrom se viđao neko vreme, a onda je odlučio da je strpa u zatvor - rekao je izvor blizak transrodnoj pevačici.

On joj je plaćao usluge za "prljav s*ks", što mu je Elektra papreno naplaćivala, čak 150.000 evra za noć.

- Nakon što je poludeo za njom i želeo da bude samo njegova, a Eelkta ga je odbila jer se bavi najstarijim zanatom, biznismen je poludeo i tražio od nje da joj vrati sav novac za usluge koje mu je pružila - otkrio je izvor.

Elektra je po njegovoj i prijavi još nekoliko moćnika završila u zatvoru, nakon čega je dobijala i pretnje opasne po život.

Posle punih sedam meseci, Elektra Elit je sada puštena na slobodu. Ona se sada oglasila i otkrila detalje:

- Dragi ljudi kao što vidite, živa sam, zdrava sam, bolje nego ikad. Kao što znate, bila sam sedam meseci u zatvoru, ništa mi ne fali, jedino što sam promenila je kosa. A svim ovim lošim ljudima i onim protiv mene tek ću da sijam - rekla je Elektra.

Autor: N.B.