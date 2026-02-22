Svi se pitaju gde je Nikolija: Relja se vratio u Beograd, a od njegove supruge ni traga ni glasa

Nedeljama unazad spekuliše se šta se to dešavalo i da li se uopšte nešto dešavalo između Relje Popovića i aktuelne učesnice Elite 9, Anite Stanojlović.

Celu priču oko navodne afere "zakuvala" je Mina Vrbaški, koja je otkrila da joj je "Anita sve ispričala u poverenju", kao i da u aferu nije umešan samo zet Vesne Zmijanac, već i još jedan reper.

Sada je u jeku priča koje se ne smiruju nedeljama, snimljen Relja Popović na aerodromu dok se vraćao s nastupa.

Relja se javio novinarima koji su došli da ga snimaju, a mnogi su primetili da sa njim na nastupu u inostranstvu, nije bila njegova supruga Nikolija. On je bio u opuštenom izdanju, u širokom duksu i farmerkama, a ono što su svi primetili su naočare za vid koje su bile zlatno - crvene.

