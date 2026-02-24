Otkrila sve o svađi sa majkom: Marija Mikić priznala što su prekinule komunikaciju

Marija Mikić razvela se od suprugaJovana Pantića, a sada je otvorila dušu i o drugim intimnim temama.

Ona je otkrila da jedno vreme nije razgovarala sa svojom majkom, a tokom ove teme ona nije mogla da zadrži suze.

- Jeste, ali ne bih baš o tome pričala zbog nekih mojih ishitrenih odluka i reakcija u tom trenutku, priznala je Marija Mikić u emisiji "Pretres" na Hype televiziji, pa dodala:

- Samo ću reći da moja mama ima svoj život, svoj krug prijatelja i ona nije javna ličnost, pa ne želim da pričam o nekim detaljima. Mislim, kada izgoriš u želji da tvoje dete prođe najbolje, a tvoje dete ide glavom kroz zid, ne znaš kako drugačije da se postaviš.

Njoj je tako loš odnos s majkom i prekid komunikacije izazivao tugu i bol.

- Nije to dugo trajalo, ali napolju je sunce, a meni nije svanuo dan. Eto, tako bih ti najlakše objasnila.

Marija Mikić danas je majka dvoje dece, ali put da postane roditelj nije joj bio nimalo lak. Naime, ona je pre rođenja ćerke izgubila četiri bebe.

- Posle gubitka četiri bebe ostala je vera u Boga. Nisam dovoljno verovala, ali se to promenilo u poslednjih godinu dana. Sad znam mnogo više o svemu, ali i tada sam samo verovala da onaj gore zna šta je najbolje. Nekako mi je to bila uteha - ispričala je pevačica i za kraj dodala:

– Dobro, sad imam njih dvoje i možda ne bi bili takvi kakvi jesu... Idem sa tim optimizmom da će jednog dana da shvate zašto to nije bilo tako, ali mislim da Bog za sve ima razlog.

Autor: N.B.