Uživamo jer mladi vole naše pesme: Grupa Tvins progovorila o devedesetima, nastupima pa podržali mlade kolege koji snimaju kavere njihovih kolega

U Premijeru vikend specija uživo u program uključila reporterka Katarina Rogijević.

Katarina je razgovarala sa grupom Tvins, Nešom i Manuela o nastupu koji su imali prethodne noći u Beogradu:

- Osećam se kao na početku karijere, kada smo muziku radili iz ljubavi, a sinoćnji nastup je bio divan - rekla je Manuela .

- Meni je bilo divno jer ima dosta mlade publike, ali i generacije koje su nas pratile od starta, pesma "Plavi slon" je evergrin - rekao je Neša pa je otkrio koliko je lepo družiti se sa kolegama iz devedesetih:

- Jako divno, lepo je putovati sa tim ljudima - dodao je Neša.

- Što bi rekao Dr Igi, osećam se kao na godišnjici mature, lepo je to baš - dodala je Manuela.

- Moram da kažem da mi funkcionišemo kao jedan razred, imamo razrednu Tanju iz DR IGija, tu je zabaljvač Ivan Marinković, imamo nekoga ko brine o nama - rekla je Manuela, a Neša se nadovezao:

- Najbitnije je da publika uzživa i da nam je lepo i da ima svih generacija. Moram da kažem da je naša vreme bilo teško, ali setimo se bombardovanja, mi smo pevali na mostovima, čuju se sirene, a mi pevamo i tada je bilo lepo, pesma nas je spajala.

- Lepo je to druženje koje mi imamo, iako svi imamo svoje privatne poslove, ali muzika nas spaja - dodala je Manuela.

Katarinu je zanimalo da li su Neša i Manuela za to da mladi pevači rade kavere njihovih pesama:

- Neko je radio "Noć u Beogradu" i tako i treba - rekao je Neša.

- Meni je to super, svako može na svoj način da otpeva te pesme - dodala je Manuela.

Autor: N.B.