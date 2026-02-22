AKTUELNO

Šok! Mirko Kodić sumnja da je nesreća u kojoj je Šaban Šaulić poginuo NAMEŠTENA: Nije slučajno, postoje detalji...

Reporter i voditelj Nemanja Vujičić je razgovarao u Premijeri vikend specijal sa Mirkom Kodićem.

Čuveni harmonikaš govorio je o legendarnom Šabanu Šauliću kojem je 17.ferbuara bilo sedmogodišnjica smrt:

- Šaban je bio nešto nestvarno, moram da kažem da sam ja bio onog dana kada su ga spustili u večnu kuću, svirao sam kao da je on tu, MIša MIjatović i ja, bilo mi je teško mnogo. MOram da kažem da mi je jako teško bilo što nisam bio na bini na koncertu u njegovu čast, jer sam ja svirao sa njim 35 godina, ali dobio sam odgovor da organizator nije imao mene u planu, da će to biti drugi put. Ja sam se čuo sa kumom, Gocom Šaulić, ona je meni rekla da to ne organizuje ona, već neko drugi - rekao je Kodić pa je dodao:

- Oči su mi pune suza, meni je žao Šabana, žao mi je što nisam bio na tom koncertu, drugačije je kada nekome posvetite pesmu, kada svirate, za nekoga.

Kodić je otkrio da sumnja da Šaban nije slučajno poginuo:

- Ne znam na osnovu čega sumnjam, ali sumnjam da njegova smrti nije slučajna. On je bio mnogo veliki, mnogo su ga tražili, nije mogao sve da postigne, bilo je ljubomore, ali eto to je njegova sudbina, šta mi možemo tu. Ja to nosim u sebi, smatram da nije slučajno poginuo, postoje neki detalji, ali ja ih ne znam, mnogi ih ne znaju.

Kodić je potom otkrio da njegova naslednica slavi ove godine punoleststvo, ali da je za njega imala posebnu želju:

- Naterala mi je suze na oči, tražoila mi je da ostavim mesto za stolom, praznu stolicu za njenog pokojnog brata, mog sina. Ja sam njoj rekoa da je Aca uvek tu uz nas, on je naš anđeo, a ona je volela svog brata najviše, i danas nosi njegove majice - rekao je Kodić pa je dodao:

- Nisam stigao sve da kažem mom sinu, on je hteo da se oženi, hteo je da napravi kuću na pola placa gde je sada pravim kuću posvećenu njemu, imali smo mnogo toga da kažemo jedno drugom, ali reći ćemo kada se sretnemo na boljem mestu - rekao je harmonikaš pa je otkrio detalje obdukcije:

- U obdukciji stoji da je srce stalo, jednostavano nije izdržalo neke stvari, iako se pisalo da je bio poročan to nije istina.

