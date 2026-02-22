Majka mi je rekla: 'Jesi mi ćerka, ali PREKIDAJ'! Tea Tairović progovorila o predstojećem koncertu u Crnoj Gori, prisetila se Šabana Šaulića, pa priznala: Popisala sam pesme i UHVATILA SE ZA GLAVU!

Naša muzička zvezda Tea Tairović, posle veoma uspešne 2025. godine, nastavila je da radi punom parom, a sada je za emisiju "Premijera" progovorila o planovima!

Kako je istakla Tea Tairović, ona radi punom parom, pa se tako uspavala za trening na kom je bila kada se uključila u uživo emisiju "Premijera Vikend - Specijal".

- Nikako se ne snalazim, uspavala sam se i onda sam se izgubila u međuvremenu, tako da... - rekla je Tea kroz osmeh, a onda se osvrnula i na svoj ples, po kom je karakteristična i prepoznatljiva, otkrivši da mora stalno da vežba:

- Naravno, vežbanja nikad na odmet, osim što je talenat, ples je i veština, a svaka veština mora i da se vežba...Vi neplesači niste sebe testirali da li to imate u sebi ili ne, ima mnogo talentovanih ljudi koji nikada nisu plesali, pa počnu i super im ide - rekla je ona.

Tea je prethodne godine imala vrlo uspešnnu turneju koncerata širom Balkana, a sada je 4. aprila zakazala druženje sa publikom u Crnoj Gori, te je tako otkrila da sve očekuje pravi spektakl.

- Biće super, pripreme ne mogu da čekaju, tako da jedva čekam, biće luda žurka. Sad malo i zimska sezona (smeh) - rekla je pevačica, te je dodala:

Niko ne može mene da optereti kao što mogu ja samu sebe. Pre svega, ja od same sebe očekujem mnogo, to me je svih ovih godina i guralo napred, nadam se da će tako i ostati. Svakako je da su moji koncerti drugačiji od ostalih, sve što izvodim, dok pevam sve ovo izvodim i fizički, nema plejbeka, sve je uživo i sve je stvarno. Da bi izgledalo da je lepo i lagano, a ne kao da se mučim, mora da se vežba mnogo...Vala neće trajati više četiri sata, na poslednjem koncertu koji je trajao toliko, došla je moja mama i rekla: "Sine, jesi mi ćerka, ali ne mogu više, prekidaj".

Kada je reč o novim projektima, s obzirom na to da je prošle godine izbacila dva albuma, 18 spotova, te je tako sve zanimalo da li već radi na nekim novim.

- Pa biće novih projekata. Ja sam stalno u studiju i jako me to inspiriše, nekako, pored bine, to mi je velika, velika strast. Ne mogu da izdržim da ostavim i da ništa ne snimim, pa makar i ja samo slušala kod kuće. To je za mene veliko zadovoljstvo, taj kreativan rad - rekla je Tea, te je otkrila da li ima momente da joj se "lomi volja" ili kada je sigurna, sigurna je:

Pre jedno pet, šest dana sam sela, otvorila svoju svesku i popisala sam šta sve imam, da ne bude nijedn pesma zapostavljena, pa sam se uhvatila za glavu, pa šta da radim sa svim ovim pesmama?! To ne može da izađe ni za tri godine, a da svake izbacim album. Mislim da danas i pažnja znatno kraće traje, pa mislim da neće stići ljudi da poslušaju sve...

Kada se radi o tome da neke Teine kolege ne zakazuju svoje nastupe tokom letnje sezone, kao što ona to radi, zbog, kako su rekli, sve manjeg intresovanja, naša muzička zvezda ističe da to zavisi od mnogo faktora, ali da svakako smatra da nikome od njenih kolega ljubav publike ne manjka.

- U poslu se svašta dešava, glupo mi je da izgovorim da se meni to nikada nije desilo ili da mi se nikada neće desiti, to bi bilo malo nekolegijalno i nerealno. Posao je takav. Ljubav publike svakako ne manjka meni, verujem da i mojim kolegama isto, ali se dese neke okolonosti, možda da ljudi nisu adekvatno informisani o nastupu, možda im nešto iskrsne, svašta može da se desi. U celom svetu je neko čudno vreme, treba da se vodimo tim da smo živi, zdravi i nasmejani, svega će uvek biti - rekla je ona.

Naša pevačica prethodne godine stala je na ludi kamen, a kako je nedavno sa svojim suprugom, Ivanom Vardajem otišla i na medeni mesec na vrele Maldive, Tea je ovom prilikom podelila utiske.

- Opet bih otišla, sanjala sam par puta da idem ponovo na Maldive. Bilo je prelepo, divan jedan odmor, poslednji dan smo izgoreli jako, popili smo jedno dva, tri koktela, četiri, pet, ostali smo na suncu neočekivano i izgoreli smo toliko da sam se ja oljuštila brzo i nestala mi je boja brzo, to mi je samo žao. More, plaža, sunce i dobra hrana...Može biti medeni mesec.

S obzirom na to da se polako, ali sigurno, bliži Tein jubilarni 30. rođendan, pa i sama godišnjica braka, pevačica ističe da se ne oseća kao da ima 30 godina, već kao tinejdžerka.

privatna arhiva privatna arhiva privatna arhiva privatna arhiva Previous Next

- Ja ne mogu da verujem, to 30 mi je čudno. Nemam strah od godina, ja sam u svojoj glavi tinejdžerka, mislim da su tridesete nove dvadesete. Da, planiram da obeležim veliki jubilej života i mali braka! Za mene je pola života sto godina, planiram da živim 200 godina. Trideset mi je podrazumevalo ozbiljnost, a ja mislim da nisam i dalje preterano ozbiljna, mislim da tako bar sebi delujem, volela bih da sam ozbiljnija - rekla je Tea, te je otkrila da li će biti nekih dueta:

Biće, biće. Smem da otkrijem, što ne bih smela, Dado Polumenta i ja planiramo duet, dugo ga planiramo i on se konačno desio, mislim da će pesma brzo ugledati svetlost dana i jako se radujem. Lepa je pesma, emotivna. Nije nežna balada, ali je emotivna pesma. Ne bih otkrivala da li će biti gostiju u Crnoj Gori.

Jedna od glavnih tema u domaćim medijima jeste pevačica Milica Todorović, koja je rodila dete oženjenom čoveku, a Tea je ovom prilikom priznala da kao javna ličnost, u ovo digitalno doba, je jako teško biti žena.

- Volela bih da se moj odgovor izuzme iz konteksta bilo čijeg života. Mislim da je generalno teško biti žena u bilo kojoj profesiji i da se od žena daleko više očekuje na svakom polju. Svako ko ima Instagram profil i ko javno objavljuje svoj život, ti si javna ličnost, "sorry". U vreme kada je sve dostupno, svi stavljamo na tacnu drugim ljudima da mogu da nam se mešaju u život, tako da nije lako, ali je najlepše biti žena - rekla je Tea.

Za sam kraj razgovora za emisiju "Premijera", Tea se prisetila i saradnje sa pokojnim pevačem, legendom narodne muzike, Šabanom Šaulićem i njihove duetske pesme "Otkad tebe znam".

- Svakako najlepša moguća sećanja me vežu, a naša pesma je sve veći i veći hit, na svakom koncertu je pevam i publika se oduševi. Ta pesma ima dušu i nosi baš tu lepu emociju koju je Šaban imao. Ja mogu ponovo da kažem kolika mi je čast što sam imala priliku da stojim pored njega na bini i što sam starija, sve više to uviđam - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić