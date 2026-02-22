Ne mogu da uperim prst ni u koga: Hasan Dudić godinama pati za Šabanom Šaulićem, progovorio o nesreći u kojoj je poginuo pa otkrio: RASTAO SAM UZ NJEGA

U Premijeru vikend specija uživo u program uključila reporterka Katarina Rogijević.

Katarina je razgovarala sa pevačem Hasanom Dudućem koji je govorio o koncertu koji je posvećen Šabanu Šauliću:

- To veče je bio izvarendan koncert, sjajna organizacija, orkestar Ace Sofornijevića, pevači, koncert je bio čista desetka. - rekao je Hasan pa se osvrnuo na izjavu Aleksandra Kodića da je Šabanova nesreća po njegovom mišljenju nameštena:

- Normalno je da je sve sumnjivo, ali ja ne mogu da uperim prstom na nekoga, kada nemam dokaze, em je auto bio sa strane, em je vozač bio pijan, mnogo tu ima materijala, a u koga uperiti prstom. Ja verujem u Boga, ako je tako sve će se vratiti. Iskreno taj zakon u Nemačkoj koliko vidim za nas ne vredi, ubiješ čoveka i ništa, a ne platiš porez dobiješ dvadeset godina. Ja sam od malih nogu sam bio vezan za Šabana, mi smo u istoj kući rođeni. Mene je njegova majka, moja tetka gajila, ja sam bio nerazdovojan od Šabana. On je bio veliki čovek, pošten, davao je svima šansu, nikada nije nikoga osporio, svima je davao šansu.

Autor: N.B.