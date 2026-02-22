AKTUELNO

Domaći

Udala se Dea Đurđević! Trudna voditeljka izgovorila sudbonosno 'DA'

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Dea Đurđević, poznata voditeljka televizije Pink sve je obradovala vestima da je u drugom stanju, tačnije, da je trudna, a kako ekipa portala Pink.rs saznaje, Dea je stala na ludi kamen!

Naša voditeljka, tj. voditeljka Pink televizije, Dea Đurđević, nedavno je kako smo prvi pisali, otkrila da je trudna, oglasivši se za naš portal, ali i za "Premijeru".

Foto: Instagram.com

- Svi su uz mene, cela televizija i hvala na tome. Moram da kažem da ću uskoro saznati pol, ali eto Bog je odlučio, nismo planirali, ali eto kada sam saznala, kada sam videla dve crte stvarno se odsečeš, ali presrećna sam - rekla je ona.

Sada, kako portal Pink.rs saznaje, Dea je izgovorila sudbonosno "DA" suprugu Lazaru.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#Dea Đurđević

#Pinkova voditeljka

#Udaja

#trudna Dea Đurđević

#udala se Dea Đurđević

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Domaći

Nakon 15 godina se sreli i ponovo zaljubili: Evo ko je muškarac sa kojim Dea Đurđević čeka dete

Domaći

Pink.rs saznaje: Trudna Dea Đurđević! Voditeljka srećne vesti saznala pre nekoliko dana!

Domaći

Svaki dan joj pokazuje ljubav: Trudna Dea Đurđević se pohvalila poklonom, komentari pljušte (FOTO)

Domaći

DEA ĐURĐEVIĆ NE SKIDA OSMEH S LICA: Fotografija ispred Pinka privukla veliku pažnju, kolega je OVAKO ispratio na TRUDNIČKO (FOTO)

Domaći

Stiže nam pojačanje: Prvi pokloni za bebu Dee Đurđević, trudna voditeljka pokazala iznenađenje i otkrila od koga je (FOTO)

Domaći

Mladen Mijatović se oglasio nakon vesti da je Dea trudna