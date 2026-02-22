Udala se Dea Đurđević! Trudna voditeljka izgovorila sudbonosno 'DA'

Dea Đurđević, poznata voditeljka televizije Pink sve je obradovala vestima da je u drugom stanju, tačnije, da je trudna, a kako ekipa portala Pink.rs saznaje, Dea je stala na ludi kamen!

Naša voditeljka, tj. voditeljka Pink televizije, Dea Đurđević, nedavno je kako smo prvi pisali, otkrila da je trudna, oglasivši se za naš portal, ali i za "Premijeru".

- Svi su uz mene, cela televizija i hvala na tome. Moram da kažem da ću uskoro saznati pol, ali eto Bog je odlučio, nismo planirali, ali eto kada sam saznala, kada sam videla dve crte stvarno se odsečeš, ali presrećna sam - rekla je ona.

Sada, kako portal Pink.rs saznaje, Dea je izgovorila sudbonosno "DA" suprugu Lazaru.

Autor: Nikola Žugić