Pogledajte prve fotke sa venčanja Dee Đurđević! Njena kuma sve objavila, voditeljka blista u belom (FOTO)

Kako smo prvi pisali, voditeljka Pink televizije, Dea Đurđević izgovorila je sudbonosno "DA", a sada je isplivala i prva fotografija sa venčanja!

Dea Đurđević, trudna voditeljka TV Pink, nedavno je otkrila da je u drugom stanju i da je u ljubavnom odnosu sa izvesnim Lazarom. Voditeljka jutarnjeg programa dugo je priželjkivala da se ostvari u ulozi majke, te je prelepa vest neizmerno usrećila kako nju, tako i njenog partnera, a posebno se obradovala i voditeljkina Nena, koja jedva čeka da postane baka.

Kako smo prvi pisali, Dea je stala na ludi kamen i izgovorila je sudbonosno "DA" partneru Lazaru, a sada je isplivala i prva fotografija sa njenog venčanja i to sa kumom, narodnom poslanicom, Danijelom Vujičić.

Dea je, naime, bila sva u belom, a posebno je privukla pažnju burma na njenoj ruci, a ovom prilikom, kuma joj je čestitala udaju, otkrivši i da je Dea uzela suprugovo prezime.

- Danas sam i zvanično kuma mojoj dragoj Dei...Od danas gospođa Petrović - napisala je Danijela u opisu fotografije sa Deom sa venčanja.

Autor: Nikola Žugić