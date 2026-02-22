Rasplakala me je: Mirko Kodić otkrio detalje nalaza obdukcije pokojnog sina, priznao da njegova ćerka želi na punoletstvu stolicu za brata

Reporter i voditelj Nemanja Vujičić je razgovarao u Premijeri vikend specijal sa Mirkom Kodićem.

Harmonikaš Mirko Kodić je otkrio da njegova naslednica slavi ove godine punoleststvo, ali da je za njega imala posebnu želju:

- Naterala mi je suze na oči, tražila mi je da ostavim mesto za stolom, praznu stolicu za njenog pokojnog brata, mog sina. Ja sam njoj rekoa da je Aca uvek tu uz nas, on je naš anđeo, a ona je volela svog brata najviše, i danas nosi njegove majice - rekao je Kodić pa je dodao:

- Nisam stigao sve da kažem mom sinu, on je hteo da se oženi, hteo je da napravi kuću na pola placa gde je sada pravim kuću posvećenu njemu, imali smo mnogo toga da kažemo jedno drugom, ali reći ćemo kada se sretnemo na boljem mestu - rekao je harmonikaš pa je otkrio detalje obdukcije:

- U obdukciji stoji da je srce stalo, jednostavano nije izdržalo neke stvari, iako se pisalo da je bio poročan to nije istina - rekao je Kodić u emisiji "Premijera vikend specijal".

