Napokon se skućila, i to skromno: Nakon propalog braka i neuspele prodaje vile, Dženifer Lopez našla novi dom

Pevačica i glumica kupila je imanje vredno 21 milion dolara u luksuznom naselju Hidden Hills, poznatom po tome što je dom mnogim slavnim ličnostima. Ovaj korak dolazi nakon što je njen bivši muž, Ben Aflek, pronašao svoj "samački" dom u Brentvudu!

Poznata pevačica, Dženifer Lopez je pronašla novi dom u Los Anđelesu, gde će započeti novi život nakon razvoda od Bena Afleka.

Prema izveštajima TMZ-a, pevačica i glumica kupila je imanje vredno 21 milion dolara u luksuznom naselju Hidden Hills, poznatom po tome što je dom mnogim slavnim ličnostima. Ovaj korak dolazi nakon što je njen bivši muž, Ben Aflek, pronašao svoj "samački" dom u Brentvudu.

Dženifer je postala vlasnica prostranog imanja na kojem se nalazi glavna kuća od 10.046 kvadratnih stopa, štala, staje, arena za jahanje, kuće za goste i bazena. Pored toga, imanje sadrži privatni bioskop, profesionalnu kuhinju i potpuno opremljenu teretanu – prostor koji, kako navode fanovi, sigurno neće stajati neiskorišćen. Ovaj luksuzni dom ima i bogatu istoriju – prethodno je pripadao Džonu Fogertiju, osnivaču grupe Creedence Clearwater Revival, koji je nekretninu kupio od Silvestra Stalonea pre nego što ju je prodao Lopez. Ovaj korak dolazi u trenutku kada ona i Aflek još uvek nisu prodali svoj zajednički dom u Beverli Hilsu – imanje vredno 61 milion dolara, koje su kupili u maju 2023. godine.

Par je prvobitno pokušao da proda imanje izvan tržišta, da bi u julu postavili vilu od 38.000 kvadratnih stopa na prodaju za 68 miliona dolara. Crestview Manor, kako je vila poznata, sadrži glavnu kuću sa 12 spavaćih soba, 24 kupatila, penthaus za goste od 5.000 kvadratnih stopa, dodatnu kuću sa dve spavaće sobe i garažu za 12 automobila. Tu su i kućni bar, teretana, sportski lounge, bokserski ring, kao i tereni za košarku i pickleball, sa parkingom za do 80 vozila.

Iako su bivši partneri prihvatili ponudu od 64 miliona dolara od kupca iz Nju Džersija, dogovor je propao u septembru, pa je imanje ponovo stavljeno na tržište 5. decembra. Iako su potencijalni kupci još uvek "zainteresovani", vila nije prodata. Kako navode izvori, kupovina imanja možda je bila znak nesuglasica u njihovom odnosu, s obzirom na to da su Lopez i Aflek imali različite želje kada je reč o stilu života. Tako je vila, koja je bila "Benova ideja" i kompromis za Lopez, na kraju imala raspored koji je bio idealan za njihov spojeni porodični život, dok je Lopez, prema izvorima, preferirala romantičniji, evropski stil.

Ovogo puta, pevačica se i opredelila za skromniju i romantičniju opciju. Iako ovo velelepno imanje sadrži sve što je Dženifer potrebno, ono ne prati ekstravagantnu viziju doma kakav su ona i Ben delili.

Iako je Aflek bio taj koji je voleo nekretninu, smatra se da mu je lokacija bila neprikladna za njegov život u Brentvudu i decu. Nakon meseci spekulacija o njihovom braku, Lopez je u avgustu podnela zahtev za razvod, navodeći 26. april 2024. kao datum kada su se razdvojili. Aflek je u septembru uselio u svoj novi dom u Brentvudu vredan 20 miliona dolara, što ga je dovelo bliže njegovoj bivšoj ženi Dženifer Garner i njihovoj trojici zajedničke dece.

Autor: Nikola Žugić