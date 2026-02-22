ŠOK! Bojan prevario Miu s najboljom drugaricom! Ona besno poručila: Takva fukara još se nije rodila!

Ovaj scenario, naravno, kada je ovaj estradni par u pitanju, moguć je samo u pesmi, koju je atraktivna pevačica objavila danas, na svom Jutjub kanalu!

Tekst kontroverzne numere "Opala", napisao je Beca Fantastik, muziku je radio Aca Živanović, Mix master Dinić, dok aranžman potpisuje upravo Mijin suprug, Bojan Grujić.

U ovoj numeri, Mia je prevarena žena, a njen izabranik joj je "rogove nabio" sa njenom najboljom prijateljicom, što je čest slučaj u realnim životima mnogih parova, ali ne i u njihovom.

Mia i Bojan numerom "Opala" najavljuju mnoge projekte na kojima vredno rade, a da je njihova poslovna saradnja jednako uspešna kao i privatna, svedoči i pesma "Dolčevita", koju će Borisavljevićeva objaviti za desetak dana.

Dotle, uživajte u numeri "Opala", za koju je atraktivna pevačica snimila i visokobudžetni spot, a u kojem izgleda bolje nego ikada!

Deo teksta za pesmu "Opala"

- Već mesec dana kako spavam sama, a ti drugarice, ti si prava dama. Tvoj krevet greje moja tamna strana, a ja vam brojim dan, dva, tri... Opa, opa, opala, baš si sa njim propala,Nekad draga bile smo alfa i omega!Opa, opa, opala, baš si njega spopala,Takva fukara još se nije rodila..."

Pogledajte spot na sledećem linku:

