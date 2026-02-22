Moj bivši muž je ljubomorno iz ćoška... Bojana se prisetila snimanja spota za Tropiko bend, pa šokirala Saleta OTKRIĆEM: Bilo je pre 17 godina, znam jer sam tada...

Bojana Lazić, atraktivna voditeljka emisije "Premijera" otkrila je u uživo emisiji informaciju o svojoj trudnoći i snimanju spota za Saleta Tropika do sada nepoznatu informaciju.

Bojana se, naime, zajedno sa Saletom Tropikom prisetila snimanja spota za njegovu pesmu "Bojim se" koju je izdao pre 17 godina, a to voditeljka pamti, s obzirom na to da je, kako je rekla, tada bila u četvrtom mesecu trudnoće što niko tada nije znao.

- Pre 17 godina smo snimili spot, ja sam bila trudna a niko nije znao - rekla je Bojana.

- Stvarno, ja sam mislio da ima 20 godina - rekao je Sale.

- A na snimanju je bio moj bivši muž, vrebao ljubomoran iza ćoška, a ti nisi znao da mi je muž tada - rekla je Bojana.

- Nisam imao pojma, bio sam šokiran - dodao je Sale.

Autor: Nikola Žugić