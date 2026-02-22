AKTUELNO

ŽIVIM U SREĆNOJ ZAJEDNICI: Sale Tropiko ne krije da je zaljubljen, otkrio da li bi se ponovo oženio

Voditeljka Bojana Lazić je u svom studiju u Premijeri vikend specijalu ugostila pevača Aleksandra Cvetkovića, poznatijeg kao Sale Tropiko.

Na samom početku emisije, Bojana i Sale su se prisetili snimanja spota pre 17 godina:

- Pre 17 godina smo snimili spot, ja sam bila trudna a niko nije znao - rekla je Bojana.

- Stvarno, ja sam mislio da ima 20 godina - rekao je Sale.

- A na snimanju je bio moj bivši muž, vrebao ljubomoran iza ćoška, a ti nisi znao da mi je muž tada - rekla je Bojana.

- Nisam imao pojma, bio sam šokiran - dodao je Sale.

Nakon toga Sale je otkrio koliko postoji Tropiko bend i da li bi mogao da zamisli sebe kao solo igrača:

- Postojimo dugo godina, ja ne bih mogao solo da budem, ne bih mogao bez mojih drugara, mi smo se pronašli i lepo radimo, imamo veliku kilometražu, ali smo živi i zdravi, i vodimo računa, treniramo, i trudimo se da se održavamo - rekao je Sale.

- Da li zaplačeš nekada na koncertu? - upitala je Bojana.

- Jeste naravno, sve naše pesme su ljubavne, tako da desi se, pa ja se zaplačem na sviranje pesme, a ne na tekst, jednostavno te pesme nas uvek ostave bez teksta - rekao je Sale pa je otkrio da li mu se udvaraju neke devojke na utakmicama:

- Ne udvaraju mi se - rekao je Sale.

U emisiju se uključila Bosiljka iz Niša:

- Sale ovde teta Bosa, ljubim te puno i ponosna sam na tebe - rekla je Bosa.

- Hvala teta Boso, divni ste - dodao je Sale i otkrio da živi u srećnoj zajednici.

- Ja živim u srećnoj zajednici, imam ogradu. Danas je bitno da se ljudi vole, nije bitno da se stane na ludi kamen, jedan potpis ume da pokvari sve - dodao je Sale.

