ŠOK! RAZVODE SE VESNA I ĐOLE ĐOGANI?!

Kako se saznaje, brak između Vesna Đogani i Đole Đogani nalazi se pred okončanjem, a par je navodno doneo odluku da stavi tačku na dugogodišnju zajednicu.

Prema informacijama do kojih su mediji došli, odnosi među supružnicima već neko vreme nisu bili na zavidnom nivou, a razmirice su, kako tvrdi izvor blizak paru, postale učestalije u proteklom periodu. Iako su godinama važili za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, čini se da su emocije ipak izbledele, te se kako prenose mediji Đole iselio iz porodičnog doma.

Navodno je Đole već izneo deo stvari i privremeno se preselio na drugu adresu, dok su Vesna i deca ostali u porodičnom stanu. Izvori ističu da je razlaz protekao bez velikih drama

Podsetimo, Vesna i Đole su godinama zajedno gradili i privatni i poslovni odnos, a publika ih pamti kao nerazdvojni tandem na sceni i van nje. Njihova ljubavna priča često je bila u centru pažnje, jer je Đole pre odnosa sa Vesnom bio u braku sa Slađom Delibašić, te se često polemisalo u da li je Đole prevario Slađu sa Vesnom koja ju je nakon razvoda zamenila u grupi, ali su svo troje to demantovali. Đole iz braka sa Slađom ima dve ćerke, a sa Vesnom je dobio sina i ćerku.

