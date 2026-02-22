AKTUELNO

LJUBAV TRAJALA DVE DECENIJE: Đole nakon razvoda od Slađe osvojio Vesnu, važili za najskladniji par na estradi, a nakon dve ćerke ona mu rodila sina

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ljubavna priča Vesna Đogani i Đole Đogani trajala je pune dve decenije, tokom kojih su važili za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni.

Njihovo poznanstvo započelo je dok je Vesna bila deo plesne postave grupe Đogani Fantastiko. Kao mlada igračica isticala se energijom i harizmom, a saradnja sa Đoletom ubrzo je prerasla u bliskost koja je promenila njihove živote.

Foto: Pink.rs, E-Stock

Do emotivnog zbližavanja došlo je nakon što se Đole razveo od Slađa Delibašić. Posle okončanja tog braka, Đole i Vesna su uplovili u vezu, a njihova ljubav vremenom je krunisana brakom koji je trajao dvadeset godina.

Đole iz braka sa Slađom ima dve ćerke, a sa Vesnom je dobio sina zbog kojeg su i snimili pesmu Kralj diskoteka.

Foto: Pink.rs, E-Stock

Zajedno su gradili i porodicu i karijeru, nastupali širom regiona i ostavili prepoznatljiv trag na domaćoj dens sceni, a nakon sina, Vesna je Đoletu rodila još jednu ćerku.

ŠOK! RAZVODE SE VESNA I ĐOLE ĐOGANI?!

Autor: N.B.

