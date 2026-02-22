Prija je gospođa, zna da podrži mlade: Jakov progovorio o šest koncerata u Sava Centru, ne krije koliko mu je Balašević uzor u životu!

Mladi dvadesetogodišnji muzičar i pevač Jakov Jozinović postao je glavna tema domaćih medija zbog svojih nastupa i koncerata koje drži širom regiona i Hrvatske, a za kojim su mlade devojke totalno "poludele".

Jakov Jozinović je, naime, preko noći postao glavna tema domaćih medija i prava internet senzacija, s obzirom na to da je na svojim nastupima pevao evergrin hitove Zdravka Čolića, Đorđa Balaševića i mnogih drugih...

Sada je Jakov u emisiji "Premijera" progovorio o šest uzastopnih koncerata koje je zakazao u poznatoj Plavoj dvorani, tačnije u "Sava Centru".

- Jedva čekam, ovo je istorijski trenutak za mene, ogromna privilegija i strahopoštovanje prema ovoj dvorani. Da sam dobio jedno veče bio bih najzahvalniji dečak na svetu, a ne šest. Želim u sebi da gajim te svoje početke i da ih nikada ne zaboravim. Kada sam radio koncert u Splitu, nije bilo upitno da će oni biti gosti i da ćemo ponoviti scenu s klupe, kada sam ih sreo prvi put - rekao je on, te je otkrio ko mu je najveća podrška:

- Porodica i prijatelji, uvek bili i ostali! Matija Cvek mi je najveća podrška bio i uzor, ali naravno da je porodica uvek podrška - rekao je Jakov, te je otkrio ko ga je pozvao od kolega da ga podrži:

- Nema baš nešto puno pored onih koje sam spomenuo., drago mi je bilo pričati za Bojana Vaskovića. Aleksandra Prijović je gospođa koja zna da podrži mlade nade i predivna je osoba...To mi je predivan osećaj i ogroman vetar u leđa, ja imam 20 godina, a oni imaju toliko godina karijere i za njih kapa dole, do poda.

Za sam kraj razgovora, nije krio koliko je ponosan na to što je "oživeo" mnoge hitove pokojnog pevača Đorđa Balaševića.

- Uzor je veliki bio, njegovi tekstovi su nešto što ne može niko da ponovi i oživeti takvu pesmu i takvu veličinu, meni je bilo drago i velika privilegija. To je prava muzika i to je muzika koja s razlogom živi toliko godina...Ta muzika nikada nije nestala, ali je falila i to verujem da je publici bio okidač. Ja sam prvi osetio po sebi i svom društvu, pa i po svojim koncertima - rekao je Jakov.

Autor: Nikola Žugić