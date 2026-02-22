Evo kako je Vesna govorila o braku sa Đoletom: Ne govorimo VOLIM TE, ni ja njemu, ni on meni..

U medijima je danas odjeknula vest da se brak između Vesna Đogani i Đole Đogani nalazi se pred okančanjem.

Prema informacijama do kojih su mediji došli, odnosi među supružnicima već neko vreme nisu bili na zavidnom nivou, a razmirice su, kako tvrdi izvor blizak paru, postale učestalije u proteklom periodu. Iako su godinama važili za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, čini se da su emocije ipak izbledele, te se kako prenose mediji Đole iselio iz porodičnog doma.

Jednom prilikom prilikom gostovanja u emisiji "Premijera vikend specijal", Vesna je govorila o braku sa Đoleom:

- Đole je stariji od mene 18 godina, ali ja tu razliku ne vidim. Neke devojke ili žene ne vole tu razliku, ja sam neko ko nije shvatao ko sam, šta sam i gde sam, pa mi je odgovaralo da je neko tu da me čuva, a sada kada sam zrelija, i dalje čuvam tu neku senzualnost. Znam kad treba da mu kažem, kada da mu pokažem zube, sve su to igre ženske koje su kvalitetne i važne. Ja se na kraju dana borim za naš odnos, za našu decu, ja sam primer svojoj deci za sutra. Ne govorimo mi to: "volim te", ni on meni, ni ja njemu - bila je iskrena Vesna u emisiji "Premijera Vikend-Specijal".

Autor: N.B.