VESNA I JA... Menadžer otkrio detalje razgovora sa Đoletom Đoganijem nakon vesti o razvodu

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Đole i Vesna Đogani navodno se razvode nakon 20 godina, o čemu se naširoko prila.

Sandra Afrika i njen menadžer Aleksandar Moskovljević Mikiša pojavili su se sad na beogradskom aerodromu, pa su odmah prokomentarisali ove tvrdnje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da je to glupost - rekla je Sandra Afrika čim je čula pitanje.

- Oni šetaju po Madridu, to mi je rekao, ne verujem da je to istina. Čuo sam se sa Đoletom - rekao je Mikiša.

Đole Đogani se, prema ovim navodima, iselio iz porodičnog stana u kojem su on i Vesna živeli sa njihovom decom. Navodno je Đole već izneo deo stvari i privremeno se preselio na drugu adresu, dok su Vesna i deca ostali u porodičnom stanu. Izvori ističu da je razlaz protekao bez velikih drama.

Foto: Pink.rs, E-Stock

Autor: Nikola Žugić

