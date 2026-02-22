Rastura se jedna porodica: Anabela ne krije tugu zbog razvoda Vesne i Đoleta Đoganija

Pevačica Anabela Atijas oglasila se nakon vesti da se Vesna i Đole Đogani navodno razvode!

Kako prenose mediji, Đole i Vesna odlučili su da stave tačku na brak dug dve decenije, a Anabela je tim povodom poručila da se nikada ne raduje tuđim porodičnim problemima.

- Znate da se time neću baviti. Nikada se neću radovati takvim stvarima. Ipak se jedna porodica rastura. Uvek mi bude žao, bez obzira o kome je reč - rekla je Anabela za Informer.

Podsetimo, Đole je, navodno, već izneo deo ličnih stvari i privremeno se preselio na drugu adresu, dok su Vesna i deca ostali u dosadašnjem domu. Kako piše magazin "Svet", razlaz je protekao mirno i bez većih drama, a bivši supružnici su ostali u korektnim odnosima, pre svega zbog dece.

Autor: Nikola Žugić