ZAVRŠILI U HOTELSKOJ SOBI, A NISU BILI ZAJEDNO! Evo kako je počela ljubavna priča Vesne i Đoleta Đoganija: Posle te noći, shvatila sam...

Đole i Vesna Đogani navodno se razvode, a važili su za jedan od najskladnijih parova na estradnoj sceni. Par je zajedno više od dve decenije, a za to vreme su dobili sina Adrijana i ćerku Lauru, dok Đole iz prvog braka sa Slađom Delibašić ima i ćerke Silviju i Marinelu.

Naime, Đoletov razvod od Slađe Delibašić svojevremeno je izazvao pravu medijsku buru kada je iznenada 2001. otkriveno da se rastaju. Kako je Đole priznao, razvod mu je teško pao jer je bio siguran da će ostariti pored Slađe.

Uskoro se pročulo da je Đole u ljubavi s Vesnom Trivić, koja je bila članica njihove plesne trupe i ranije pohađala Đoganijevu plesnu školu.

"Posle te noći, shvatila sam koga imam pored sebe"

Par je jednom prilikom ispričao i kako je došlo do toga da se zaljube jedno u drugo.

– Bili smo u Švajcarskoj, ja sam skromna devojka, ja sve preko... (smeh) Posle nekog nastupa, bio je problem oko soba u hotelu, smeštaj je bio prepunjen i morali smo da spavamo u istoj sobi – rekla je Vesna, na šta je Đole dodao:

– Mi tada nismo ni bili par, samo smo sarađivali.

– Posle te noći, ništa se konkretno nije desilo, međutim, ja sam ujutru kad sam se probudila videla da se ta naša energija poklapa, shvatila sam koga imam pored sebe – istakla je Vesna.

Veza se nastavila, a Đole ne krije da je uskoro shvatio da je ona žena njegovog života.

– Shvatio sam onog momenta kada je zatrudnela, tada sam shvatio da je ona žena mog života. Kada sam to saznao, zaljubio sam se i počeo sam ozbiljno da razmišljam o svemu tome, jer to je bio momenat koji je meni kao čoveku i muškarcu dao neku snagu da idem dalje i otvorim novo životno poglavlje – rekao je Đogani u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Vesna nije krila da je od samog početka trpela pritisak javnosti

– Đole je meni, kao zreo muškarac pružio sigurnost i ljubav koju sam ja tražila. On je imao brak pre mene, sadržajan život, prelepu ženu takođe. Imala sam pritisak od strane javnosti da budem isto tako dobra kao Slađa. Ona izgleda vrhunski, jako je dobra domaćica… Eto, to mi je svakako stvaralo pritisak jer sam ja uvek bežala od kuhinje. Posle se to sve promenilo kada sam dobila dete, pa sada od dece dobijam komentare da mi je hrana najbolja – priznala je Vesna u emisiji Magazin In.

Autor: M.K.