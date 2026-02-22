MUŽ JAVNO PRIZNAO DA BI JE PREVARIO, A ONA POKUŠALA DA IZBEGNE MEDIJE: Naša pevačica stigla sa nastupa, pa bežala po aerodromu

Ivana Pavković je pokušala da se "izvuče" i zaobiđe medije, ali joj to nije pošlo za rukom.

Pevačica Ivana Pavković vredno radi i nastupa, te su je mediji i ovog vikenda usnimili na beogradskom aerodromu.Međutim, ona je prvo pokušala da se "izvuče" i zaobiđe medije, ali joj to nije pošlo za rukom.

Nedavno je njen suprug, Petar Mitić izazvao buru reakcija izjavom da bi pre on prevario Ivanu jer je, kako je rekao, više voli.

Petar i Ivana otkrili istinu o odnosu

Petar je nedavno otkrio da je samo pokušao da zaštiti suprugu:

- U ovim godinama sad paziti šta ćeš da kažeš mislim da je glupo pa makar se desilo ovo što se desilo. A desilo se da ispadoh najgori u Srbiji, kao da sam ubio čoveka. Ako neko treba da prihvati žrtvu i neki linč, neka budem ja. Mnogo sam spremniji da to budem ja jer je Ivanu to sve mnogo više pogodilo, to je činjenica.

"Baš je glupo to što si rekao"

Pevač je potom otkrio da li je nakon njegove izjave usledila svađa izvan kamera, i kako je zapravo Ivana odreagovala.

- Moja je isto reakcija bila:

"Baš je glupo to što si rekao", zato što sam znala šta će sve da ispadne. Veruj mi bilo mi je smešno koju su ljudi sebi slobodu dali da nam privatno na mrežama šalju poruke šta treba da uradimo, kako sada ja da se postavim - rekla je Ivana nedavni za Blic, dok je Petar kroz šalu dodao:

Ili ga ubij ili se razvedi! Kad su počeli da nas zovu ljudi ja sam bio u fazonu, šta se desilo? Nekad ne umeš sa rečima, i to je činjenica.

