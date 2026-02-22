PUCA OD SREĆE ZBOG SINA MATIJE! Elena Karić sedi nasledniku u krilu i zajedno slave: Dobila ga je u braku sa poznatim biznismenom (FOTO)

Elena Karić ne krije koliko je ponosna i srećna, a poseban razlog za slavlje danas ima njen sin Matija Drašković, koji je proslavio rođendan u krugu najbližih.

Emotivne fotografije sa proslave raznežile su mnoge – Elena je u jednom trenutku sela sinu u krilo, dok su zajedno sa osmehom pozirali.

Matiju je dobila u braku sa biznismenom Andrijom Draškovićem, a pored njih, na fotografijama je pozirao i njen drugi sin Simon, kojeg je dobila sa Jugoslavom Karićem, dok je prvog sina Luku Mijatovića dobila u braku sa srpskom fudbalskom zvezdom Peđom Mijatovićem.

Elena je još jednom pokazala da joj je porodica na prvom mestu i nije skidala osmeh sa lica dok je slavila uspeh i novi životni korak svog naslednika.

"Srećan rođendan bubice moja" - napisala je Elena.

Bogoljub Karić o Eleni

Dizajnerka enterijera Elena Karaman, bila je u braku sa Jugoslavom Karićem, a jednom prilikom je, nakon mnogo godina, Bogoljub Karić prvi put progovorio i otkrio kakvo mišljenje ima o bivšoj snajki Karića.

- Što se tiče Elene, ona je izvanredno kreativna žena i ima ogromne vrednosti, tu nema priče. Naša je čast što je bila deo svih nas. Oni takođe imaju dete, sina Simona, koji je predivan dečko koji danas studira, rekao je Bogoljub Karić.

Autor: M.K.