LUNA ĐOGANI LJUBI OČUHA U KLUBU! Andrej ne skida osmeh: Zajedno đuskaju, a tek da vidite njene BUJNE GRUDI U KORSETU (FOTO)

Luna Đogani, pobednica "Zadruge", sinoć se odlično zabavljala sa najbližima u jednom prestoničkom klubu.

Tu je bio i njen očuh Andrej Atijas, pa su na društvenim mrežama završili njihovi prisni trenuci.

Luna je Andreja poljubila, pa su ovekovečili to za Instagram, dok je on pozirao sa velikim osmehom na licu. Tu je bila i Lunina majka, pevačica Anabela Atijas, a njih dve su se fotkale zagrljene.

Luna je na Instagramu pokazala stajling za ovu priliku, pa je istakla bujne grudi u korsetu.

Autor: M.K.