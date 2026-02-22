DARKO FILIPOVIĆ SE ŽENI U AZIJI! Bivša žena ga prevarila sa prijateljem, a sad lepu vest potvrdio poznati par: PRAVI SVADBU NA TAJLANDU!

Folker Darko Filipović je već dugo u Aziji, a sad je stigla potvrda da će se tamo oženiti! Filipović je, nakon i te kako burnog razvoda od bivše žene Jasmine, po svemu sudeći ponovo srećan u ljubavi, pa je rešio da drugi put stane na "ludi kamen".

Darko Filipović se na društvenim mrežama često oglašava sa egzotičnih destinacija, a Tajland mu, čini se, najviše prija, pa je već izvesno vreme u ovoj dalekoj zemlji.

Rijaliti učesnici Ena Čolić i Jovan Pejić Peja nedavno su bili tamo, pa su sad otkrili da se pevač sprema za svadbu.

- Baš sam video da Darko Filipović sad pravi svadbu na Tajlandu - otkrio je Jovan Pejić danas u ''Rijaliti rešetanju''.

- I mi bi da odemo malo da živimo na Tajlandu, jer nam je stvarno bilo super. Nekih četiri ili pet meseci planiramo da budemo tamo, pa ćemo da vidimo - rekla je potom Ena.

Darko Filipović je, inače, nedavno provodio vreme sa pevačem Sašom Kovačevićem na Tajlandu. Bili su zajedno na masaži, što možete videti u videu u nastavku.

Darko Filipović o bivšoj: "Dugo me je varala sa drugom"

Darko Filipović, podsetimo, našao se u centru skandala tokom razvoda od supruge Jasmine koja ga je navodno prevarila sa njegovim drugom. Bili su u braku 12 godina, a za svadbu je pevač dao pravo bogatstvo.

Nakon razvoda, Darko nije štedeo reči za bivšu suprugu.

- Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bliži odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist i zato ne menjam brojeve i ne brišem Instagram profile od sramote - rekao je Filipović svojevremeno.

Autor: M.K.