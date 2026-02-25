ISPLIVALI DOKAZI! Crno na belo - Bijonse SKINULA Karleušin stajlnig, Jelena postavila SVETSKE STANDARDE!

Možete da je volite, možete da je mrzite, ali imuni ostati nećete.

Naša muzička zvezda Jelena Karleuša oduvek je važila za divu, naročito kada je stil u pitanju. Njene odevne kombinacije često su tema broj jedan kako među publikom na domaćem terenu, tako i na inostranom tržištu.

Jelena nesumnjivo ostavlja utisak gde god da se pojavi, pa na nju niko ne ostaje ravnodušan.

Ono što je već dugo tema komentarisanja jeste da li Karleuša zapravo kopira neke svetske poznate face, kada je stajling u pitanju, a sada je konačno i nedvosmisleno stigao odgovor.

Na društvenoj mreži X pojavile su se fotografije koje pokazuju svetsku zvezdu Bijonse, kako nosi identične kombinacije kao Jelena, samo nekoliko godina kasnije.

I dok jedni tvrde da se trendovi poklapaju, zbog svetske mode, koja je uvrežena među muzičkom elitom, drugi su ubeđeni da je Karleuša ustvari inspiracija vlasnici jednog od najmoćnijih vokala na svetu.

Šta vi kažete, da li Bijonse kopira Karleušu, ili je ovo slučajnost?

Autor: R.L.